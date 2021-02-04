Евгений Куйвашев разрешил детским садам работать со 100% загрузкой групп

Евгений Куйвашев разрешил детским садам работать со 100% загрузкой групп

Сегодня, 20:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, из которого следует, что с 5 февраля частные детские сады смогут работать с полной наполняемостью групп.

Ранее детсады работали с наполняемостью 50%. Документ был опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области.

Напомним, также в регионе снимаются ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время.

Related news:
Евгений Куйвашевуказдетские садыограничениякоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы