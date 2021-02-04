Евгений Куйвашев разрешил детским садам работать со 100% загрузкой групп

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, из которого следует, что с 5 февраля частные детские сады смогут работать с полной наполняемостью групп.

Ранее детсады работали с наполняемостью 50%. Документ был опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области. Напомним, также в регионе снимаются ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время. Куйвашев разрешил кафе и ресторанам работать по ночам

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