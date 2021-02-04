Хотел работать в суши-баре: интерпол нашел на Урале сбежавшего из тюрьмы мигранта

Найти осужденного не удавалось, с розыскам подключили Интерпол. Из центрального бюро пришел ответ из Кыргызстана о том, что в июле 2020 года года Курбаналы уулу Эрбол сменил имя на Таштанов Эрбол Курбаналиевич. После этого осужденный был объявлен в розыск с новыми данными.