Хотел работать в суши-баре: интерпол нашел на Урале сбежавшего из тюрьмы мигранта

Хотел работать в суши-баре: интерпол нашел на Урале сбежавшего из тюрьмы мигранта

Сегодня, 15:53ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге с помощью Интерпола нашли осужденного мигранта, который сбежал и сменил фамилию, чтобы не отбывать наказание.

В июле 2019 года 18-летний Курбаналы уулу Эрбол был приговорен за грабеж к одному году лишения свободы условно, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. Мигрант с приятелями отняли наушники у подростка.

Молодой человек должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но не стал этого делать. В январе 2020 года суд отменил ему условный срок, мигрант был объявлен в федеральный розыск, так как уклонялся от уголовного наказания.

Найти осужденного не удавалось, с розыскам подключили Интерпол. Из центрального бюро пришел ответ из Кыргызстана о том, что в июле 2020 года года Курбаналы уулу Эрбол сменил имя на Таштанов Эрбол Курбаналиевич. После этого осужденный был объявлен в розыск с новыми данными.

В ночь со 2 на 3 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль Kia Rio, которым управлял разыскиваемый молодой человек. Он был задержан и сейчас находится в СИЗО. По его словам, он хотел жить в Екатеринбурге и устроиться поваром в суши-бар.

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