Избиение девочки подростками и 30-градусные морозы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 февраля.

3 февраля в Нижнем Тагиле подростки толпой избили школьницу во дворе дома на Ленинградском проспекте. Происшествие засняли очевидцы из окна одной из квартир. После сообщений в СМИ, полиция начала работу по поиску нападавших на девочку. Все участники избиения были установлены, задержаны и доставлены в отделение полиции: они будут поставлены на учет в ПДН. В отделении выяснили, что причиной избиения стала ссора двух школьниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении законных представителей несовершеннолетних. 13-летняя потерпевшая воспитывается бабушкой-опекуном, она учится в школе № 61. Все нападавшие являются учащимися в возрасте от 12 до 14 лет. Полиция, следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту происшествия. Стало известно наказание для участников избиения школьницы в Нижнем Тагиле Стала известна причина визита Юрия Дудя в Нижний Тагил. Он посетил также и Верхнюю Салду из-за съемок интервью с уральским режиссером и сценаристом Василием Сигаревым. Ролик интервьюер опубликовал на своем YouTube-канале «вДудь». Сигарев рассказал о том, что работал в Нижнем Тагиле охранником, а родился и рос режиссер в Верхней Салде. Василий Сигарев является лауреатом «Кинотавра». Стала известна причина визита Юрия Дудя в Нижний Тагил Тагильский полковник Вячеслав Шведчиков назначен временно исполняющим обязанности главы МВД Первоуральска. В этой должности он пробудет два месяца, а затем вернется на службу в Нижнем Тагиле. Ранее начальника полиции Первоуральска Олега Грехова отстранили от работы, так как он подозревается во взятке в 300 тысяч рублей. Тагильский полицейский назначен врио главы МВД Первоуральска В Свердловской области из-за арктического вторжения синоптики прогнозируют морозы до -31 градуса после ближайших выходных. 5 и 6 февраля ожидается мокрый снег. 7 февраля, в воскресенье, столбики термометров опустятся до -22 градусов. 8 февраля на западе региона синоптики прогнозируют похолодание до -31 градуса. На Урале из-за арктического вторжения ожидаются морозы до -31 градуса

