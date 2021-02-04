Избиение девочки подростками и 30-градусные морозы. Итоги дня в Свердловской области

3 февраля в Нижнем Тагиле подростки толпой избили школьницу во дворе дома на Ленинградском проспекте. Происшествие засняли очевидцы из окна одной из квартир. После сообщений в СМИ, полиция начала работу по поиску нападавших на девочку. Все участники избиения были установлены, задержаны и доставлены в отделение полиции: они будут поставлены на учет в ПДН. В отделении выяснили, что причиной избиения стала ссора двух школьниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении законных представителей несовершеннолетних. 13-летняя потерпевшая воспитывается бабушкой-опекуном, она учится в школе № 61. Все нападавшие являются учащимися в возрасте от 12 до 14 лет. Полиция, следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту происшествия.