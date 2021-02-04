На Урале более трети опрошенных жителей не покрывают свои основные расходы с зарплаты

На Урале более трети опрошенных жителей не покрывают свои основные расходы с зарплаты

Сегодня, 14:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
На Урале 36% опрошенных жителей не могут обеспечить свои основные нужны средствами с заработной платы.

По данным агентства, 36% опрошенным жителям Свердловской области не хватает денег с зарплаты, чтобы закрыть свои ключевые нужды. Каждый четвертый опрошенный заявил, что денег хватает с трудом, а 39% рассказали, что им достаточно заработной плати для всех необходимых трат, сообщает пресс-служба Headhunter.

Больше всего среди опрошенных жалуются на нехватку средств работники транспорта, сотрудники административных должностей и рабочие. IT-работникам и трудящимся в строительной сфере в основном хватает денежных средств.

Чтобы сократить расходы опрошенные свердловчане отказываются от путешествий (69%), покупок новых одежды и обуви (67%), от трат на развлечение в свободное время (67%).

Кроме того, 50% опрошенных отказываются от платных образовательных услуг, а 42% от платной медицины.

Напомним, в Свердловской области по проекту постановления правительства региона, прожиточный минимум составит 11 386 рублей в месяц.

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