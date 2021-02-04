Свердловчане оштрафованы почти на 2 миллиона рублей за непредоставление COVID-статуса

Свердловчане оштрафованы почти на 2 миллиона рублей за непредоставление COVID-статуса

Сегодня, 17:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области суд оштрафовал более 200 человек на сумму почти в два миллиона рублей за непредоставления COVID-статуса, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Свердловскую область по состоянию на 4 февраля из-за границы с 1 августа прошлого года прибыло 57 322 человека. В первые три дня после возвращения прошли обследование на коронавирус методом ПЦР и уведомили о полученных результатах 55 898 жителей региона. У 983 свердловчан результат тестирования оказался положительным.

1 424 человек не предоставили результаты тестов, в отношении 940 из них составлены административные протоколы.

На данный момент судами региона назначено 204 штрафа на общую сумму 1,9 миллиона рублей.

Напомним, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за границы гражданам РФ нужно пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг. До получения результата теста необходимо соблюдать изоляцию.

Свердловчанам, прибывшим из Великобритании необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, на седьмые и 14 сутки по возвращении они обследуются на коронавирус. Исключение составляют только члены экипажа воздушного судна.

Related news:
Свердловская областьштрафРоспотребнадзортестграницакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы