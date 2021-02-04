Свердловчане оштрафованы почти на 2 миллиона рублей за непредоставление COVID-статуса

В Свердловскую область по состоянию на 4 февраля из-за границы с 1 августа прошлого года прибыло 57 322 человека. В первые три дня после возвращения прошли обследование на коронавирус методом ПЦР и уведомили о полученных результатах 55 898 жителей региона. У 983 свердловчан результат тестирования оказался положительным.