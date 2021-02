Свердловчане оштрафованы почти на 2 миллиона рублей за непредоставление COVID-статуса

В Свердловской области суд оштрафовал более 200 человек на сумму почти в два миллиона рублей за непредоставления COVID-статуса, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Свердловскую область по состоянию на 4 февраля из-за границы с 1 августа прошлого года прибыло 57 322 человека. В первые три дня после возвращения прошли обследование на коронавирус методом ПЦР и уведомили о полученных результатах 55 898 жителей региона. У 983 свердловчан результат тестирования оказался положительным. 1 424 человек не предоставили результаты тестов, в отношении 940 из них составлены административные протоколы. На данный момент судами региона назначено 204 штрафа на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Напомним, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за границы гражданам РФ нужно пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг. До получения результата теста необходимо соблюдать изоляцию. Свердловчанам, прибывшим из Великобритании необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, на седьмые и 14 сутки по возвращении они обследуются на коронавирус. Исключение составляют только члены экипажа воздушного судна. В Свердловской области 158 туристов получили штраф за не предоставление COVID-статуса

