Почти три десятка тагильских водителей перевозили детей с нарушениями ПДД

Рейд проходил 3 февраля. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД вместе с родителями и отрядом юных инспекторов движения школы № 61 останавливали автомобили в которых находились дети.
Было выявлено 27 фактов нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей, нарушивших правила, составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ по которой полагается штраф в размере трех тысяч рублей.
Напомним, за время трехдневного рейда в Нижнем Тагиле автоинспекторы поймали 32 таксиста, нарушивших правила ПДД.