Правительство Свердловской области выделит почти 7,5 миллиардов рублей на дороги

Правительство Свердловской области направит почти 7,5 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в муниципалитетах, сообщает департамент информполитики региона.

4 февраля прошло заседание регионального кабмина под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Там был принят ряд постановлений по перечислению муниципалитетам денежных средств из областного бюджета на дорожную деятельность. 14 муниципалитетов Свердловской области получат 1,4 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Так, иные межбюджетные трансферты получат Ачитский городской округ, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск, Махнево, Нижнетуринский городской округ, Сысерть, Байкалово и Нижние Серги,рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Кроме того, принято постановление, согласно которому из регионального бюджета будет направлено почти 135,4 миллиона рублей столице Урала для подготовки к 300-летию города. 479 миллионов рублей выделят на строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. В 2021–2023 годах будет выделено на дороги 13,8 миллиарда рублей, из них 5,5 миллиарда в текущем году. Деньги будут направлены не только на дороги, но и на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Часть суммы пойдет на ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В 2021 году на ремонты дорог в рамках нацпроекта планируется выделить 3,4 миллиарда рублей, Нижний Тагил получит чуть более 600 миллионов рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле определены 14 участков, которые буду ремонтировать по нацпоекту БКАД в 2021 году. Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

