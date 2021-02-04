«Справедливая Россия» рискует репутацией из-за связи с партией «Патриоты России»

Как пишет newsnn.ru, в 2009 году «Патриоты России» под руководством Семигина оформили в Республиканском банке кредитный заем на сумму 320 миллионов рублей и в скором времени перестали погашать ежемесячные платежи. Из-за чего Геннадий Селезнев, который на тот момент являлся главой совета директоров Республиканского банка, вынужден был в скором времени уйти с занимаемой им должности. Он отмечает, что из-за сложившейся ситуации чувствует свою вину, так как банк полностью доверял партии до того момента, как возникли задолженности по многомиллионному кредиту. В дальнейшем Мещанский районный суд решил дело в пользу Республиканского банка, удовлетворив иски к Геннадию Семигину и участникам политического совета партии.