«Справедливая Россия» рискует репутацией из-за связи с партией «Патриоты России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов собирается объединить свою партию с «Патриотами России» уже в феврале 2021 года. Это слияние может стать самоубийством для новой партии — из-за того, что ее председатель Геннадий Семигин имеет большие долги и прошел процедуру банкротства.

Как пишет newsnn.ru, в 2009 году «Патриоты России» под руководством Семигина оформили в Республиканском банке кредитный заем на сумму 320 миллионов рублей и в скором времени перестали погашать ежемесячные платежи. Из-за чего Геннадий Селезнев, который на тот момент являлся главой совета директоров Республиканского банка, вынужден был в скором времени уйти с занимаемой им должности. Он отмечает, что из-за сложившейся ситуации чувствует свою вину, так как банк полностью доверял партии до того момента, как возникли задолженности по многомиллионному кредиту. В дальнейшем Мещанский районный суд решил дело в пользу Республиканского банка, удовлетворив иски к Геннадию Семигину и участникам политического совета партии. Спустя семь лет Семигин под личное поручительство одолжил у девелоперской компании «Москва-Сокол» 33 миллиона рублей, которые поступили на счет ООО «Копакабана». Согласно озвученной договоренности деньги должны были вернуться владельцу через 40 дней, но Семигин так и не выполнил свое обещание. В 2017 году суд принял решение о взыскании с ООО «Копакабана» задолженности, включая сумму долга, проценты и неустойки. Заявленная сумма не была возвращена, но выяснилось, что эти средства ООО направило в партию «Патриоты России». Выяснилось, что Геннадий Семигин и «Копакабана» постоянно давали деньги в долг своей партии. В конце 2019 года представители «Москва-Сокол» обратились в арбитраж с документом о банкротстве ООО «Копакабана», чтобы добиться признания сделки с «Патриотами России» недействительной. Почти год спустя компания Семигина прошла процедуру банкротства. Во время этого процесса всплыл тот факт, что в 2012 году (еще до «Копакабаны», которая появилась двумя годами позднее) он одолжил своей партии 170 миллионов рублей. Общая картина действий Семигина наталкивает на мысль, что он использовал партию как личный «левый» кошелек. Стоит отметить, что других каналов получения денег «Патриоты России» практически не имеют. За 2019 год доход партии составил всего 7,4 миллиона рублей. 11 февраля 2021 года в суде состоится заседание по делу о признании сделки между «Копакабаной» и «Патриотами России» недействительной. При этом партия планирует организацию совместного съезда со «Справедливой Россией» и Сергеем Мироновым, а также с партией «За правду» под руководством Захара Прилепина, чтобы объединиться и начать подготовку к участию в парламентских выборах. Есть большая вероятность, что сотрудничество с Семигиным обернется для объединившейся партии крахом ее репутации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter