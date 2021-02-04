Статью о неприкосновенности депутатов могут исключить из Конституции Карелии

По словам Элиссана Шандаловича, его коллегам доверили вопрос огромной важности и ответственности. Надо не только привести Основной закон республики в соответствие с новой Конституцией Российской Федерации, но и сохранить при этом самобытность самой Карелии. В ходе обсуждения нужно прислушаться к каждому мнению. Все необходимо обсудить совместно, придя к единому решению. Лишь так получится подготовить качественный итоговый документ. Последний станет ключевым ориентиром жизни Карелии на долгие годы.