Статью о неприкосновенности депутатов могут исключить из Конституции Карелии

Статью о неприкосновенности депутатов могут исключить из Конституции Карелии

Сегодня, 15:20ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Члены рабочей группы по вопросам совершенствования Основного закона Карелии поддержали предложение спикера Законодательного собрания Элиссана Шандаловича. Политик озвучил идею исключить из Конституции региона статью о неприкосновенности депутата Заксобрания. Накануне данную инициативу одобрила Высшая школа экономики.

Элиссан Шандалович сделал заявление в ходе первого очного заседания рабочей группы по совершенствованию Основного закона республики. Парламентарии изучили нововведения, которые затрагивают сферу государственного устройства и местного самоуправления. На ближайшем заседании депутаты собираются ознакомиться с изменениями в вопросах социальных гарантий, охраны здоровья, молодежной политики и образования, культуры и экологии. Об этом информирует stolicaonego.ru.

Все одобренные изменения могут быть включены в проект закона о внесении изменений в Конституцию Карелии. Их планируют изучить на заседаниях профильных комитетов и Заксобрания.

Рабочая группа по совершенствованию Основного закона республики начала работать осенью 2020 года. Кроме депутатов, представителей региональной власти в нее вошли юристы, ученые, общественные деятели и представители бизнес-сообщества Карелии. В целом члены рабочей группы и общественники направили в парламент региона свыше 50 предложений.

По словам Элиссана Шандаловича, его коллегам доверили вопрос огромной важности и ответственности. Надо не только привести Основной закон республики в соответствие с новой Конституцией Российской Федерации, но и сохранить при этом самобытность самой Карелии. В ходе обсуждения нужно прислушаться к каждому мнению. Все необходимо обсудить совместно, придя к единому решению. Лишь так получится подготовить качественный итоговый документ. Последний станет ключевым ориентиром жизни Карелии на долгие годы.

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