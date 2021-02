Статью о неприкосновенности депутатов могут исключить из Конституции Карелии

Члены рабочей группы по вопросам совершенствования Основного закона Карелии поддержали предложение спикера Законодательного собрания Элиссана Шандаловича. Политик озвучил идею исключить из Конституции региона статью о неприкосновенности депутата Заксобрания. Накануне данную инициативу одобрила Высшая школа экономики.

Элиссан Шандалович сделал заявление в ходе первого очного заседания рабочей группы по совершенствованию Основного закона республики. Парламентарии изучили нововведения, которые затрагивают сферу государственного устройства и местного самоуправления. На ближайшем заседании депутаты собираются ознакомиться с изменениями в вопросах социальных гарантий, охраны здоровья, молодежной политики и образования, культуры и экологии. Об этом информирует stolicaonego.ru. Все одобренные изменения могут быть включены в проект закона о внесении изменений в Конституцию Карелии. Их планируют изучить на заседаниях профильных комитетов и Заксобрания. Рабочая группа по совершенствованию Основного закона республики начала работать осенью 2020 года. Кроме депутатов, представителей региональной власти в нее вошли юристы, ученые, общественные деятели и представители бизнес-сообщества Карелии. В целом члены рабочей группы и общественники направили в парламент региона свыше 50 предложений. По словам Элиссана Шандаловича, его коллегам доверили вопрос огромной важности и ответственности. Надо не только привести Основной закон республики в соответствие с новой Конституцией Российской Федерации, но и сохранить при этом самобытность самой Карелии. В ходе обсуждения нужно прислушаться к каждому мнению. Все необходимо обсудить совместно, придя к единому решению. Лишь так получится подготовить качественный итоговый документ. Последний станет ключевым ориентиром жизни Карелии на долгие годы.

