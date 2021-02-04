Свердловские ветераны МВД победили во всероссийском конкурсе в честь Дня победы в ВОВ

В рамках акции выделялась музейная работа, которую проводили по архивным документам для установления достоверности исторических фактов. Музей ГУ МВД по региону был признан лучшим из 714 заведений страны. Отмечается, что в музее не забывают о тех, кто отдал жизнь при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, среди экспозиций представлены материалы самых резонансных дел, в том числе - по расследованию гибели группы Дятлова.