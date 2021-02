Свердловские ветераны МВД победили во всероссийском конкурсе в честь Дня победы в ВОВ

Совет ветеранов при главном управлении МВД по Свердловской области стал лучшим в России по итогам конкурса в честь победы в ВОВ.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уральский ветеранский корпус удостоился высокой награды благодаря работе с подрастающим поколением по восстановлению памятников погибшим на фронте бойцам. Кроме того, корпус организовал социальные программы по поддержке участников и инвалидов Великой отечественной войны, а также вдов героев. В рамках акции выделялась музейная работа, которую проводили по архивным документам для установления достоверности исторических фактов. Музей ГУ МВД по региону был признан лучшим из 714 заведений страны. Отмечается, что в музее не забывают о тех, кто отдал жизнь при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, среди экспозиций представлены материалы самых резонансных дел, в том числе - по расследованию гибели группы Дятлова. Полковник Горелых отметил, что ветераны внутренних дел планируют в 2021 году выиграть грант на патриотическую работу с молодежью.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter