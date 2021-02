Тагильский танк Т-14 «Армата» разрешили продемонстрировать за рубежом

Танк завода УВЗ в Нижнем Тагиле Т-14 «Армата» получил паспорт экспортного облика и будет представлен за границей.

Танк Т-14 «Армата», разработанный заводом УВЗ в Нижнем Тагиле, будет представлен за границей уже в феврале, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта. На «Армату» был подготовлен рекламный паспорт. В ближайшее время увидите её за рубежом, рассказали в пресс-службе. Российский танк будет представлен на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби в ОАЭ. Мероприятие пройдет с 21 по 25 февраля 2021 года. На выставке не только представляют образцы техники, но и показывают её в действии на полигоне. Напомним, 12 сентября Т-14 «Армата» проехал по улицам Нижнего Тагила в рамках парада в честь Дня победы в ВОВ. От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

