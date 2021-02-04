Тагильский танк Т-14 «Армата» разрешили продемонстрировать за рубежом

Танк Т-14 «Армата», разработанный заводом УВЗ в Нижнем Тагиле, будет представлен за границей уже в феврале, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта.
На «Армату» был подготовлен рекламный паспорт. В ближайшее время увидите её за рубежом, рассказали в пресс-службе.
Российский танк будет представлен на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби в ОАЭ. Мероприятие пройдет с 21 по 25 февраля 2021 года. На выставке не только представляют образцы техники, но и показывают её в действии на полигоне.
Напомним, 12 сентября Т-14 «Армата» проехал по улицам Нижнего Тагила в рамках парада в честь Дня победы в ВОВ.