Тагильский танк Т-14 «Армата» разрешили продемонстрировать за рубежом

Тагильский танк Т-14 «Армата» разрешили продемонстрировать за рубежом

Сегодня, 08:46ОбществоPhoto: официальный сайт УВЗ
Танк завода УВЗ в Нижнем Тагиле Т-14 «Армата» получил паспорт экспортного облика и будет представлен за границей.

Танк Т-14 «Армата», разработанный заводом УВЗ в Нижнем Тагиле, будет представлен за границей уже в феврале, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта.

На «Армату» был подготовлен рекламный паспорт. В ближайшее время увидите её за рубежом, рассказали в пресс-службе.

Российский танк будет представлен на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби в ОАЭ. Мероприятие пройдет с 21 по 25 февраля 2021 года. На выставке не только представляют образцы техники, но и показывают её в действии на полигоне.

Напомним, 12 сентября Т-14 «Армата» проехал по улицам Нижнего Тагила в рамках парада в честь Дня победы в ВОВ.

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