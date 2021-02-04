Уральские строители попросили зампреда РФ организовать «зеленый коридор» мигрантам

Уральские строители попросили зампреда РФ организовать «зеленый коридор» мигрантам

Сегодня, 12:44ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
«Уральское объединение строителей» обратилось к зампреду РФ Марату Хуснуллину с предложением организовать мигрантам востребованных специальностей «зеленый коридор».

Генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин отметил, что по статистике союза наблюдается нехватка до 50% рабочих строительных специальностей, сообщает пресс-служба УОС.

Более всего на текущий момент востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. Мигранты, видя образовавшийся спрос, манипулируют ценами на услуги. От этого страдают подрядчики-строители. Предлагается выход — сделать «зеленый коридор» из-за рубежа представителям подобных специальностей, считает Сергей Ренжин.

В письме уральские строители предлагают решить наметившуюся проблему путем изменения в законодательстве. В частности, предлагается дополнить распоряжение правительства № 635 от 16 марта 2020 года пунктом, позволяющим гражданам СНГ пересекать границу РФ на основании списка востребованных специальностей. Речь идет о профессиях в сфере строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.

При организации подобных мер планируется учесть все рекомендации Роспотребнадзора и требованиям к квалификации кадров. Ответ от зампреда РФ Марата Хуснуллина специалисты СРО «Уральское объединение строителей» ожидают получить в ближайшее время.

Свердловская областьРоссиярабочиеУралстроителиСНГграница
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