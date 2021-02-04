В Нижнем Тагиле на Гальянке открылся третий новый детский сад

В Нижнем Тагиле на Гальянке открылся третий новый детский сад

Сегодня, 18:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
1 февраля в Нижнем Тагиле на Гальянке открылся третий новый детский сад с ясельными группами, сообщает пресс-служба администрации города.

Новое дошкольное учреждение открылось на Уральском проспекте, 32а, оно рассчитано на 170 мест. Это уже третий детсад, построенный в 2020 году в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Демография».

Садик построен по последним правилам организации образовательного пространства, в нем широкие коридоры, яркая внутренняя отделка, лифты, современные игровые и спальни, функциональная мебель, благоустроенная территория.

Это современный комплекс, в котором учтены все требования к комфорту и безопасности детей,сказала директор объединения МАДОУ «Радость» Елена Городилова.

По ее словам, для каждой возрастной группы с полутора до семи лет создана уникальная среда для развития. Есть оборудованные кабинеты для занятий музыкой, рисованием, физкультурой, имеется большая интерактивная библиотека.

Акцентом в формировании образовательного пространства для детей младшего возраст стали игрушки для развития интеллекта и мелкой моторики. Для ребят постарше оборудованы экспериментальные лаборатории, где они смогут познавать окружающий мир, учиться моделированию и робототехнике.

В детском саду пока открыта одна из восьми групп. Все дети будут зачислены в детский сад до начала марта, сейчас они проходят медкомиссию,пояснила заведующая Ольга Осолихина.

Она отметила, что детский сад получил название «Планета радости».

Положительные отзывы родителей и счастливые улыбки детей — это и есть конечная цель национальных проектов, позволяющих строить такие уникальные объекты и двигаться вперед городу,подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в завершении визита.

Напомним, в Нижнем Тагиле в середине января открылись два детских сада на ГГМ на 170 и 90 мест.

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