В Нижнем Тагиле в поликлинике ГБ № 1 стартовал проект по бережливым технологиям

В тагильской поликлинике ГБ № 1 стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

С 2019 года новая модель медицинской организации является частью нацпроекта «Здравоохранение». Его основная цель — это внедрение в медицине технологий бережливого производства, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание комфортных условий для пациента, сообщает пресс-служба ГБ №1. В начале февраля состоялось первое заседание рабочей группы по реализации проекта. В нем приняли участие директор Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Оксана Тонкушина и замдиректора Елена Юдина. Перед рабочей группой стоят задачи в создании оптимальных условий для оказания медпомощи в поликлинике, сокращение очередей. Также программа должна развить в медработниках бережное и чуткое отношение к пациентам. Новая модель медицинской организации направлена на реализацию основного постулата здравоохранения — пациенториентированность,отметил главврач ГБ № 1 Александр Павловских. Photo: пресс-служба ГБ №1 Поликлиника № 1 является одной из крупнейших в Нижнем Тагиле, она обслуживает более 88 тысяч взрослых пациентов. Всего в проекте в Горнозаводском управленческом округе участвует 15 медицинских организаций. К 2024 году более 6,5 тысячи поликлиник России, в том числе все поликлиники Свердловской области, будут использовать бережливые технологии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter