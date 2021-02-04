В Нижнем Тагиле в поликлинике ГБ № 1 стартовал проект по бережливым технологиям

В Нижнем Тагиле в поликлинике ГБ № 1 стартовал проект по бережливым технологиям

Сегодня, 16:46ОбществоPhoto: пресс-служба ГБ №1
В тагильской поликлинике ГБ № 1 стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

С 2019 года новая модель медицинской организации является частью нацпроекта «Здравоохранение». Его основная цель — это внедрение в медицине технологий бережливого производства, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание комфортных условий для пациента, сообщает пресс-служба ГБ №1.

В начале февраля состоялось первое заседание рабочей группы по реализации проекта. В нем приняли участие директор Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Оксана Тонкушина и замдиректора Елена Юдина.

Перед рабочей группой стоят задачи в создании оптимальных условий для оказания медпомощи в поликлинике, сокращение очередей. Также программа должна развить в медработниках бережное и чуткое отношение к пациентам.

Новая модель медицинской организации направлена на реализацию основного постулата здравоохранения — пациенториентированность,отметил главврач ГБ № 1 Александр Павловских.

Photo:пресс-служба ГБ №1

Поликлиника № 1 является одной из крупнейших в Нижнем Тагиле, она обслуживает более 88 тысяч взрослых пациентов. Всего в проекте в Горнозаводском управленческом округе участвует 15 медицинских организаций. К 2024 году более 6,5 тысячи поликлиник России, в том числе все поликлиники Свердловской области, будут использовать бережливые технологии.

Stories:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
больницатехнологиизаседаниеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы