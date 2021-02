Владимир Литвиненко прокомментировал рейтинги отечественных вузов

Ректор Санкт-Петербургского горного университета раскритиковал рейтинги высших учебных заведений России, составленные частными структурами.

Владимир Литвиненко придерживается мнения, что попытки сформировать список вузов по их престижу не несут никакого объективного смысла, а скорее служат для удовлетворения интересов заказчиков. Как сообщает forpost-sz.ru, ректор придерживается мнения, что ранжировать высшие заведения имеют право только Министерство образования и науки, а также сам министр. Как должностное лицо, он несет полную ответственность за прозрачность и объективность мониторинга университетов и лично изучает степень соответствия вузовского образования задачам, которые перед высшими учебными заведениями поставило государство. Списки лучших вузов, размещенные на других площадках, как считает Литвиненко, зачастую очень субъективны и отражают личное мнение составителя таких рейтингов. Владимир Литвиненко отмечает, что работу университетов полностью контролирует Минобрнауки, которое сначала устанавливает правила соответствия вузов определенным строгим стандартам, а потом следит за их выполнением. Только министерство способно всестороннее оценить, насколько выпускники высших учебных заведений профессионально подготовлены и как они в будущем смогут влиться в профессиональную среду. А частные структуры не способны полностью проанализировать качество обучения студентов в зависимости от изучаемой отрасли, поэтому действуют по простейшим алгоритмам, пытаясь соответствовать запросам заказчиков. В результате методология оценки вузовского образования обесценивается. Некоторые пункты, по которым частные агентства оценивают качество российского высшего образования, вызвали особое недоверие у ректора петербургского университета. Это эндаумент – объем целевого фонда учебного заведения, количество подписчиков у аккаунта вуза в социальных сетях, число выпускников, оказавшихся на страницах "Википедии". Из недавно появившихся параметров, по которым эксперты оценивают работу университетов, Литвиненко выделил пропаганду дистанционного формата обучения. Он заявил, что ряд критериев, по которым частные структуры оценивают качество вузовского образования, не стоит рассматривать, так как они направлены на разрушение качественного образования и искажают реальные задачи, поставленные перед вузами. В первую очередь это переход на дистанционное обучение и работа с международными платформами, которые подгоняют под стандарты работы определенных университетов. Такие примеры показывают, что многие авторы рейтингов не знакомы с реальными потребностями российской экономики и, возможно, проживают за границей. Ректор особо отметил, что для получения полноценного инженерного образования необходимо учитывать совсем иные программы и стандарты.

