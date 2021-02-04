Владимир Литвиненко прокомментировал рейтинги отечественных вузов

Он заявил, что ряд критериев, по которым частные структуры оценивают качество вузовского образования, не стоит рассматривать, так как они направлены на разрушение качественного образования и искажают реальные задачи, поставленные перед вузами. В первую очередь это переход на дистанционное обучение и работа с международными платформами, которые подгоняют под стандарты работы определенных университетов. Такие примеры показывают, что многие авторы рейтингов не знакомы с реальными потребностями российской экономики и, возможно, проживают за границей.