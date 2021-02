Водители «скорых» в Нижнем Тагиле поделились впечатлениями от новых спецавтомобилей

С 1 февраля автопарк скорой помощи в Нижнем Тагиле был передан «РТ — Социальная сфера». Компания поставила в город 33 новых спецавтомобиля. О том, что изменилось после обновления автопарка, TagilCity.ru рассказали работники неотложки

По словам водителя «скорой» Егора Улитина, марка машины, на которой он работает, осталась прежней — ГАЗель «Бизнес», но при этом он почувствовал существенные различия спецтранспорта. Главное преимущество автомобиля в том, что он новый. Приятно садится за руль новенькой «скорой» и в ближайшее время не задумываться о поломках и ремонте. Я не вижу ничего страшного, что новый автопарк состоит из отечественных машин. Их будет проще обслуживать и ремонтировать,считает водитель. Photo: 1Mediainvest.ru Медики «скорой» отмечают, что в первый день работы были небольшие неудобства в связи с тем, что не все немедицинское оборудование было переставлено со старых машин. Например, рации. Но в последствие все уладилось. Машина «скорой помощи» очень похожа на передвижную палату интенсивной терапии. В ней есть все, чтобы следить за сознанием, дыханием, сердечным ритмом пациента. Ну и новые машины, конечно, более комфортные для работы всей бригады. Пациентам также в них удобнее при транспортировке,отмечают медики тагильской «скорой». Photo: 1Mediainvest.ru Салон новых автомобилей неотложки оборудован всем необходимым, чтобы оказать первую медицинскую помощь по дороге в больницу. Это аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аппарат для санации и ЭКГ. Все машины прошли модернизацию. В них стоят более современные дефибрилляторы, чем в старых автомобилях. Удобно, что все они одной марки, будет проще с ремонтом. Хоть мы им и не занимаемся, но мне очень важно состояние машины на выходе в рейс. Новый автомобиль, есть новый автомобиль. В нем чисто, уютно, без накладок работает все медоборудование, печки, кондиционеры,рассказал TagilCity.ru главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов. Напомним, компания ООО «РТ — Социальная сфера», которое получило на аутсорсинг автопарк тагильской скорой помощи, является «дочкой» госкорпорации Ростех. Компании предстоит обслуживать, ремонтировать автомобили, а также решать организационные вопросы. Photo: 1Mediainvest.ru

