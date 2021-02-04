Югра примет лыжников со всей России на традиционный марафон

Югра примет лыжников со всей России на традиционный марафон

Сегодня, 12:33Общество
В Ханты-Мансийске 10 апреля состоится VIII Югорский лыжный марафон. Традиционно генеральным партнером мероприятия выступает банк «Открытие». Примечательно, что в этом сезоне был отменен регистрационный сбор для участия в соревнованиях и записаться на забеги может любой желающий.

Как сообщает “Советский спорт”, лыжный марафон проводится в Югре с 2013 года. Он сразу же стал привлекать тысячи гостей и участников из России и из-за рубежа. Соревнования пропускались только в прошлом году ввиду надвигающейся пандемии коронавируса. Хотя уже в 2019 году лыжный марафон поставил рекорд по числу одновременно стартующих участников - 2,5 тысячи человек. Тогда же гонка стала третьим лыжным марафоном в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

Поскольку пандемия еще не ушла, в этот раз соревнования для людей старше 65 лет пройдут в онлайн-формате. Лица младшего возраста смогут участвовать в традиционных забегах на 5, 25 и 50 км.

Как отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов, югорчане очень соскучились по любимому спортивному празднику.

«В этом году отменен регистрационный сбор, что позволит принять участие в гонке большему числу участников», - заявил он.

Как и на предыдущих марафонах, банк «Открытие» традиционно обеспечит гостям комфортную лаунж-зону и проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок.

Информационным партнером Югорского лыжного марафона-2021 выступает федеральный медиахолдинг 1MI.

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