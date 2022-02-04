Более 7200 детей отдохнули в 2021 году в лагерях под Нижним Тагилом

С началом учебного года поток отдыхающих схлынул, и осенью- зимой детей принимали, в основном, только три лагеря. На «Антоновский» за два сезона пришлось 367 использованных путевок, на «Уральский огонек» — 375, на «Звездный — 264. Еще 102 детей в дни зимних каникул принял лагерь «Баранчинские огоньки», сообщает администрация Нижнего Тагила