Более 7200 детей отдохнули в 2021 году в лагерях под Нижним Тагилом

Более 7200 детей отдохнули в 2021 году в лагерях под Нижним Тагилом
Более 7200 детей отдохнули в 2021 году в лагерях под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:39ОбществоФото: 1MI

Тагильчанам рассказали об итогах оздоровительной кампании детей

Об организации прошлогодней оздоровительной кампании детей рассказали 4 февраля в администрации Нижнего Тагила. Несмотря на ограничения по коронавирусу, она признана состоявшейся.

Прошлой весной под Нижним Тагилом отдохнули 330 детей. Из них в муниципальном оздоровительном комплексе «Звездный» проживали 130 человек, и еще по 100 — в ЗОЛ «Антоновский» и «Уральский огонек».

Летом нагрузка на детские зоны отдыха была самой высокой. По данным мэрии, 10 имеющихся лагерей приняли 6043 человек.

— «Антоновский» — 701 человек;

— «Уральский огонек» -748 человек;

— «Звонкие голоса» — 444 человека;

— «Солнечный» — 434 человека;

— «Изумрудный — 471 человек;

— «Лесной ручеек» — 549 человек;

— «Северянка» — 396 человек;

— «Звездный» — 864 человека;

— «Золотой луг» — 675 человек;

— «Баранчинские огоньки» — 761 человек.

Наполняемость групп и отрядов в загородных оздоровительных лагерях из-за пандемии составляла не более 75% проектной мощности, продолжительность смены –14 дней. Поэтому в целях охвата большего количества детей загородными формами отдыха, все лагеря работали по пять смен, пояснили в администрации города.

С началом учебного года поток отдыхающих схлынул, и осенью- зимой детей принимали, в основном, только три лагеря. На «Антоновский» за два сезона пришлось 367 использованных путевок, на «Уральский огонек» — 375, на «Звездный — 264. Еще 102 детей в дни зимних каникул принял лагерь «Баранчинские огоньки», сообщает администрация Нижнего Тагила

В лагерях с дневным пребыванием оздоровились 10 613 детей. А для юных тагильчан, не охваченных организованными формами отдыха, проводились фестивали, викторины, мастер-классы и другие мероприятия.

Сюжеты:
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