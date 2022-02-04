Более 7200 детей отдохнули в 2021 году в лагерях под Нижним Тагилом

Прошлой весной под Нижним Тагилом отдохнули 330 детей. Из них в муниципальном оздоровительном комплексе «Звездный» проживали 130 человек, и еще по 100 — в ЗОЛ «Антоновский» и «Уральский огонек».
Летом нагрузка на детские зоны отдыха была самой высокой. По данным мэрии, 10 имеющихся лагерей приняли 6043 человек.
— «Антоновский» — 701 человек;
— «Уральский огонек» -748 человек;
— «Звонкие голоса» — 444 человека;
— «Солнечный» — 434 человека;
— «Изумрудный — 471 человек;
— «Лесной ручеек» — 549 человек;
— «Северянка» — 396 человек;
— «Звездный» — 864 человека;
— «Золотой луг» — 675 человек;
— «Баранчинские огоньки» — 761 человек.
Наполняемость групп и отрядов в загородных оздоровительных лагерях из-за пандемии составляла не более 75% проектной мощности, продолжительность смены –14 дней. Поэтому в целях охвата большего количества детей загородными формами отдыха, все лагеря работали по пять смен, пояснили в администрации города.
С началом учебного года поток отдыхающих схлынул, и осенью- зимой детей принимали, в основном, только три лагеря. На «Антоновский» за два сезона пришлось 367 использованных путевок, на «Уральский огонек» — 375, на «Звездный — 264. Еще 102 детей в дни зимних каникул принял лагерь «Баранчинские огоньки», сообщает администрация Нижнего Тагила
В лагерях с дневным пребыванием оздоровились 10 613 детей. А для юных тагильчан, не охваченных организованными формами отдыха, проводились фестивали, викторины, мастер-классы и другие мероприятия.