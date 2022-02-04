Куйвашев поручил за две недели отловить бездомных собак в Свердловской области

Он отметил, что больше всего жалоб поступает из Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Серова, Североуральска и Красноуфимска. Мэры этих городов должны лично отчитаться перед главой региона о проделанной работе.
Куйвашев пояснил, что в Свердловской области существует большая проблема с бездомными собаками, они нападают на людей, бегают во дворах школы.
Он поручил главам муниципалитетов лично проверить приюты и передержки для собак. В случае необходимости нужно организовать работу волонтеров и снабдить их транспортом, при нехватке еды — договориться с предприятиями питания, а также построить временные вольеры. Отловить и стерилизовать животных нужно в течение двух недель.
По словам Куйвашева, после стерилизации собак нельзя выпускать в места их обитания, животные должны содержаться в приютах.
Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание, написал губернатор.
Напомним, жители сел под Нижним Тагилом снова жалуются на стаи бездомных собак, которые лают на людей и пугают их, а также растаскивают мусор из баков. Администрация Горноуральского ГО планирует в 2022 году отловить 180 животных без хозяев, на это из бюджета выделено 701,4 тысячи рублей.