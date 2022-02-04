Медицинская помощь на расстоянии вытянутой руки

В период ухудшения эпидемической ситуации и введения различных ограничительных мер особенно важно иметь возможность своевременно получить качественную медицинскую консультацию. Сделать это без очередей и не выходя из дома можно с помощью программы «Спроси врача» от лидера страхового рынка России — компании «СОГАЗ».

Эта программа позволяет застрахованным круглосуточно получать консультации по медицинским вопросам в чате, по аудио- и видеосвязи через собственную телемедицинскую платформу СОГАЗа. «Спроси врача» предусматривает онлайн-консультации врачей-терапевтов и педиатров круглосуточно, без ограничений по количеству обращений, плановые онлайн-консультации профильных врачей-специалистов по предварительной записи, а также комплекс лабораторных исследований с оплатой половины стоимости по письменной рекомендации врача, полученной по результатам онлайн-консультации в рамках программы. При этом у застрахованного есть постоянный доступ к сервису онлайн-консультаций, где сохраняются история обращений и заключения специалистов. Одно из преимуществ продукта — повторная плановая запись к врачу после получения результатов анализов, куда входит расшифровка исследования и обсуждение дальнейших шагов. Если возникает необходимость в очном приеме у профильного специалиста, диагностических обследованиях и лечении, СОГАЗ содействует в их организации. Действительно, в сложившейся эпидемической ситуации потребность в телемедицинских услугах резко возросла и продолжает расти. И в обычных условиях у людей часто возникают ситуации, когда, например, нет времени на прием, неудобно добираться до клиники или вообще нет такой возможности, когда время приема по записи, в том числе к узким специалистам, попросту не подходит, когда требуется второе мнение по ранее установленному диагнозу или необходимо получить расшифровку анализов без повторного очного приема. А в условиях пандемии это усугубляется тем, что посещать медицинские учреждения без острой необходимости крайне не рекомендуется. Продукт СОГАЗа «Спроси врача» позволяет решить эти проблемы, приближая высококвалифицированную медицинскую помощь буквально на расстояние вытянутой руки. Оформить полис по программе страхования «Спроси врача» стоимостью от 2000 руб. можно на сайте shop.sogaz.ru в разделе «Здоровье» или в мобильном приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование». Подробную информацию о полисе «Спроси врача» можно получить по телефону контактного центра АО «СОГАЗ» 8 800 333 0 888 или в ближайшем офисе компании.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter