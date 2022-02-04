На «Роза Хутор» в Сочи открылась выставка олимпийских артефактов

Артефакты всех Олимпийских игр, начиная с 1896 года и до современности можно увидеть на горном курорте «Роза Хутор». В Сочи открылась выставка, в основу которой легла олимпийская коллекция главы «Интерроса» Владимира Потанина.

На открытии присутствовали титулованные советские хоккеисты Алексей Касатонов и Владимир Мышкин. Выставка, приуроченая к XXIV зимней Олимпиаде в Пекине, не зря проходит на самом важном объекте ОИ 2014 года в Сочи, поскольку горный курорт «Роза Хутор» был специально построен к Олимпиаде в России компанией Владимира Потанина «Интеррос». Об этом сообщает сайт kuban.aif.ru. Коллекция Владимира Потанина — крупнейшее частное собрание предметов Олимпийских игр. Она насчитывает не менее сотни уникальных экспонатов. В ней представлены подлинные медали, памятные знаки и медали и другие символы зимних Олимпийских игр прошлых лет. На открытии выставки присутствовали ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО Лев Белоусов, а также звезды советского хоккея — двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной Владимир Мышкин. «Выставка организована с целью дать толчок для молодого поколения, чтобы они почувствовали дух победителей, радость побед, медали, к которым надо стремиться. Думаю, это сработает», — сказал Касатонов. Во все дни Олимпиады на курорте будут вестись трансляции наиболее интересных соревнований, а болельщики смогут посетить фестиваль «Роза Хутор Fan Fest». Уникальные экспонаты олимпийской коллекции смогут увидеть и гости зимних Олимпийских игр в Китае, в Пекине для них будет открыта фотовыставка. Экспозиция продлится до 1 апреля 2022 года. Посещение выставки для всех бесплатное. На протяжении двух месяцев для студентов и школьников из Сочи и близлежащих городов будут организованы экскурсии на выставку. Гиды подробно расскажут ребятам историю зимних Игр с момента их начала в 1924 году и до современных Олимпийских игр. «Мы хотим, чтобы эту коллекцию видели дети, подростки, чтобы они почувствовали и заразились динамикой олимпийского духа и спортивных соревнований. Нам кажется, что от восхищения объектом до занятий спортом дистанция сокращается. И в этом мы видим социальную миссию коллекции», — резюмировал Лев Белоусов.

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