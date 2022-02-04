О получении больничного здоровому ребенку на карантине рассказал свердловский министр

О получении больничного здоровому ребенку на карантине рассказал свердловский министр
О получении больничного здоровому ребенку на карантине рассказал свердловский министр
Сегодня, 13:34ОбществоФото: 1MI
Как получить больничный для здорового школьника или воспитанника детского сада, если группа или класс на карантине, рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. 

Родители жалуются на отказы в получении больничных, когда дети находятся на карантине, а в семье никто не болеет, пишет Е1.

По словам Биктуганова, в таком случае нужно обратиться на горячую линию. На вопросы о том, планируется выдавать больничные по упрощенной процедуре, если не получается дозвониться, Биктуганов ответил, что готов взять на себя лично вопрос и передать его министру здравоохранения.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что больничный можно получить дистанционно после консультации с врачом по телефону.

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