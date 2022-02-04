О получении больничного здоровому ребенку на карантине рассказал свердловский министр

Как получить больничный для здорового школьника или воспитанника детского сада, если группа или класс на карантине, рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Родители жалуются на отказы в получении больничных, когда дети находятся на карантине, а в семье никто не болеет, пишет Е1. По словам Биктуганова, в таком случае нужно обратиться на горячую линию. На вопросы о том, планируется выдавать больничные по упрощенной процедуре, если не получается дозвониться, Биктуганов ответил, что готов взять на себя лично вопрос и передать его министру здравоохранения. Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что больничный можно получить дистанционно после консультации с врачом по телефону. Об оформлении больничного дистанционно рассказал свердловский губернатор

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