О получении больничного здоровому ребенку на карантине рассказал свердловский министр

Родители жалуются на отказы в получении больничных, когда дети находятся на карантине, а в семье никто не болеет, пишет Е1.
По словам Биктуганова, в таком случае нужно обратиться на горячую линию. На вопросы о том, планируется выдавать больничные по упрощенной процедуре, если не получается дозвониться, Биктуганов ответил, что готов взять на себя лично вопрос и передать его министру здравоохранения.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что больничный можно получить дистанционно после консультации с врачом по телефону.