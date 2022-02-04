Отправление поезда из Нижнего Тагила задержится из-за схода вагонов в Пермском крае

В результате отправление нескольких пассажирских и пригородных поездов задерживается. В частности, скорый поезд № 012Я Москва — Новый Уренгой, который едет через Нижний Тагил. Согласно расписанию его прибытие ожидается в 19.59, но он приедет позднее. На данный момент время неизвестно, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.