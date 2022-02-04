Отправление поезда из Нижнего Тагила задержится из-за схода вагонов в Пермском крае

Происшествие случилось утром 4 февраля. На перегоне Чайковская — Григорьевская Пермского региона сошли с рельс 18 вагонов с углем. 6 из них опрокинулись. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
В результате отправление нескольких пассажирских и пригородных поездов задерживается. В частности, скорый поезд № 012Я Москва — Новый Уренгой, который едет через Нижний Тагил. Согласно расписанию его прибытие ожидается в 19.59, но он приедет позднее. На данный момент время неизвестно, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.
Также в состав поезда № 012Я входят беспересадочные вагоны до Приобья. Когда поезд прибывает в Нижний Тагил, он отцепляется и идет на север уже с номером № 383Е. Соответственно поезд также отправится позднее.