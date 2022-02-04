Отправление поезда из Нижнего Тагила задержится из-за схода вагонов в Пермском крае

Отправление поезда из Нижнего Тагила задержится из-за схода вагонов в Пермском крае
Отправление поезда из Нижнего Тагила задержится из-за схода вагонов в Пермском крае
Сегодня, 17:56ОбществоФото: Уральская транспортная прокуратура
Отправление поезда № 383Е Нижний Тагил — Приобье задержится из-за схода вагонов с углем, которое произошло в Пермском крае.

Происшествие случилось утром 4 февраля. На перегоне Чайковская — Григорьевская Пермского региона сошли с рельс 18 вагонов с углем. 6 из них опрокинулись. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

В результате отправление нескольких пассажирских и пригородных поездов задерживается. В частности, скорый поезд № 012Я Москва — Новый Уренгой, который едет через Нижний Тагил. Согласно расписанию его прибытие ожидается в 19.59, но он приедет позднее. На данный момент время неизвестно, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

Также в состав поезда № 012Я входят беспересадочные вагоны до Приобья. Когда поезд прибывает в Нижний Тагил, он отцепляется и идет на север уже с номером № 383Е. Соответственно поезд также отправится позднее.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиевагоныНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы