Разлив нефти «ликвидировали» тагильские спасатели

Разлив нефти «ликвидировали» тагильские спасатели
Разлив нефти «ликвидировали» тагильские спасатели
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Учения по ликвидации разлива нефти провели спасатели МБУ «Центр защиты населения». На мероприятии присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Учения прошли 4 февраля на территории центра. Специалисты, которые накануне прошли аттестацию для проведения работ, смонтировали резервуар для сбора нефти, подключили насосы, установили палатку для обеззараживания. Все работы были проведены в отведенное время.

Глава города высоко оценил навыки и умения спасателей. Он отметил, что в Нижнем Тагиле много опасных промышленных объектов, поэтому такая служба необходима.

Служба спасения Нижнего Тагила была организована 21 год назад. На учениях Владислав Пинаев вручил почетную грамоту главы города ветерану службы Алексею Кучме, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, за 2021 год сотрудники МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила оказали помощь 335 людям, а также 35 раз выезжали на вызовы к различным животным.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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