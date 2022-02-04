Разлив нефти «ликвидировали» тагильские спасатели

Учения прошли 4 февраля на территории центра. Специалисты, которые накануне прошли аттестацию для проведения работ, смонтировали резервуар для сбора нефти, подключили насосы, установили палатку для обеззараживания. Все работы были проведены в отведенное время.
Глава города высоко оценил навыки и умения спасателей. Он отметил, что в Нижнем Тагиле много опасных промышленных объектов, поэтому такая служба необходима.
Служба спасения Нижнего Тагила была организована 21 год назад. На учениях Владислав Пинаев вручил почетную грамоту главы города ветерану службы Алексею Кучме, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, за 2021 год сотрудники МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила оказали помощь 335 людям, а также 35 раз выезжали на вызовы к различным животным.