Стали известны лауреаты премии для молодых политтехнологов им. Юрия Воротникова

Стали известны лауреаты премии для молодых политтехнологов им. Юрия Воротникова
Стали известны лауреаты премии для молодых политтехнологов им. Юрия Воротникова
Сегодня, 12:59ОбществоФото: kliker.com
В Москве назвали лауреатов премии для молодых политтехнологов им. Юрия Воротникова. Жюри под председательством главы Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко выбрало лучших.

Издание NEWSNN.RU сообщает, что Юрий Воротников был известным политконсультантом РФ, а также соавтором книги “Десять шагов по вертикали”. В прошлом году он скончался. В честь Воротникова его друзья и партнеры из компании “Минченко консалтинг” учредили премию для поддержки молодых талантов в области политических технологий.

По словам Евгения Минченко, за последние двадцать лет Юрий Воротников на его глазах вырос в профессионала, который пользуется авторитетом у коллег. Юрий регулярно принимал участие в семинарах “Минченко консалтинг”, поэтому компания в память о нем учредила премию.

«С Юрой всегда радостно. Сочетание яркости и тонкости, громкости и внимательности, активной подачи себя и способности глубоко всматриваться в другого. Мне кажется, что премия очень на него похожа: по свободной форме заявок, по разнообразию претендентов и их работ, по активным спорам экспертов. Это точно Юрина премия», - сказал член жюри премии, эксперт по публичному имиджу политиков, актер, режиссер Лев Харламов.

Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев отметил, что премия для молодых специалистов в области политических технологий, а также сам первый конкурс получились в стиле Юрия Воротникова. Здесь сочетается креатив, нацеленность на результат, отличный соревновательный драйв. По мнению Толмачева, ее проведение - хорошая ежегодная традиция и дань памяти Юрию.

Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели и политтехнологи: исполнительный директор «Минченко консалтинг», автор книги «Четыре всадника информационного Апокалипсиса: краткое руководство по управлению репутацией политика» Евгения Стулова, политический консультант Сергей Толмачев, режиссер Лев Харламов и другие.

Первых лауреатов премии уже назвали. Гран-при присудили Евгению Яцюку за «Эффективное взаимодействие интернет-технологов и технологов» («Единая Россия», кампания по выборам в Госдуму, Севастополь).

В номинации “Лучшая работа с образом политика” победу присудили Михаилу Красулину за «Сказ о превращении бюрократа-пенсионера в победителя и надежду всех рассерженных ярославцев» (кампания А. Лисицына, 194-й округ Госдумы РФ, СРЗП).

В номинации “Лучшая кампания в интернете” лучшим стал Владимир Курков за программу «137-й округ: блицкриг за 2 месяца» («Справедливая Россия», Новосибирская область).

В номинации “Лучший антикризис” победил Артём Речицкий за «Потоп в поликлинике. ЧП или шанс? Антикризисный опыт» («Единая Россия», Красноярский край).

В этом году призовой фонд конкурса составил девятьсот тысяч рублей. Он формировался за счет средств компании “Минченко консалтинг”, Фонда развития гражданского общества и управляющего партнера «К5 Инвестиционная группа» Дмитрия Тарасова.

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