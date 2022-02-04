Стали известны лауреаты премии для молодых политтехнологов им. Юрия Воротникова

В Москве назвали лауреатов премии для молодых политтехнологов им. Юрия Воротникова. Жюри под председательством главы Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко выбрало лучших.

Издание NEWSNN.RU сообщает, что Юрий Воротников был известным политконсультантом РФ, а также соавтором книги “Десять шагов по вертикали”. В прошлом году он скончался. В честь Воротникова его друзья и партнеры из компании “Минченко консалтинг” учредили премию для поддержки молодых талантов в области политических технологий. По словам Евгения Минченко, за последние двадцать лет Юрий Воротников на его глазах вырос в профессионала, который пользуется авторитетом у коллег. Юрий регулярно принимал участие в семинарах “Минченко консалтинг”, поэтому компания в память о нем учредила премию. «С Юрой всегда радостно. Сочетание яркости и тонкости, громкости и внимательности, активной подачи себя и способности глубоко всматриваться в другого. Мне кажется, что премия очень на него похожа: по свободной форме заявок, по разнообразию претендентов и их работ, по активным спорам экспертов. Это точно Юрина премия», - сказал член жюри премии, эксперт по публичному имиджу политиков, актер, режиссер Лев Харламов. Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев отметил, что премия для молодых специалистов в области политических технологий, а также сам первый конкурс получились в стиле Юрия Воротникова. Здесь сочетается креатив, нацеленность на результат, отличный соревновательный драйв. По мнению Толмачева, ее проведение - хорошая ежегодная традиция и дань памяти Юрию. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели и политтехнологи: исполнительный директор «Минченко консалтинг», автор книги «Четыре всадника информационного Апокалипсиса: краткое руководство по управлению репутацией политика» Евгения Стулова, политический консультант Сергей Толмачев, режиссер Лев Харламов и другие. Первых лауреатов премии уже назвали. Гран-при присудили Евгению Яцюку за «Эффективное взаимодействие интернет-технологов и технологов» («Единая Россия», кампания по выборам в Госдуму, Севастополь). В номинации “Лучшая работа с образом политика” победу присудили Михаилу Красулину за «Сказ о превращении бюрократа-пенсионера в победителя и надежду всех рассерженных ярославцев» (кампания А. Лисицына, 194-й округ Госдумы РФ, СРЗП). В номинации “Лучшая кампания в интернете” лучшим стал Владимир Курков за программу «137-й округ: блицкриг за 2 месяца» («Справедливая Россия», Новосибирская область). В номинации “Лучший антикризис” победил Артём Речицкий за «Потоп в поликлинике. ЧП или шанс? Антикризисный опыт» («Единая Россия», Красноярский край). В этом году призовой фонд конкурса составил девятьсот тысяч рублей. Он формировался за счет средств компании “Минченко консалтинг”, Фонда развития гражданского общества и управляющего партнера «К5 Инвестиционная группа» Дмитрия Тарасова.

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