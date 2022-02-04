В Общественной палате выдвинули новое основание для лишения прав

Как пишет 360tv.ru, Петров направил выдвинутое им предложение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.
“Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его “права” подлежат аннулированию”, – отметил Петров.
Он также добавил: у начинающего водителя должен появиться повторный шанс сдать экзамен в органах Госавтоинспекции. По предположению Петрова, неопытные водители оказывают серьезное влияние на дорожную безопасность. Молодые автовладельцы, а также те, кто недавно получил права, часто ездят быстрее, чем позволяют их знания, что приводит к авариям.
Заместитель председателя общественной палаты также подчеркнул: в данный момент правила практически никак не выделяют статус неопытного водителя, хотя именно им следует быть особенно собранными и внимательными на дорогах.