В Общественной палате выдвинули новое основание для лишения прав

Начинающих водителей могут лишить прав в тех случаях, если они совершают три или более ДТП. С такой инициативой выступил Владимир Петров, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области.

Как пишет 360tv.ru, Петров направил выдвинутое им предложение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову. “Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его “права” подлежат аннулированию”, – отметил Петров. Он также добавил: у начинающего водителя должен появиться повторный шанс сдать экзамен в органах Госавтоинспекции. По предположению Петрова, неопытные водители оказывают серьезное влияние на дорожную безопасность. Молодые автовладельцы, а также те, кто недавно получил права, часто ездят быстрее, чем позволяют их знания, что приводит к авариям. Заместитель председателя общественной палаты также подчеркнул: в данный момент правила практически никак не выделяют статус неопытного водителя, хотя именно им следует быть особенно собранными и внимательными на дорогах.

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