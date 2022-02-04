В России зарегистрировали новый препарат против Covid-19

В России зарегистрировали новый препарат против Covid-19
В России зарегистрировали новый препарат против Covid-19
Сегодня, 14:36ОбществоФото: pixabay.com
Предприятие “Промомед” получило регистрацию на использование в РФ нового препарата против ковида на основе международно признанной молекулы. Отныне в России доступны международные протоколы лечения коронавирусной инфекции.

Новый препарат может использоваться в амбулаторных условиях. Максимальный эффект дает при применении в первые дни болезни.

В основе "Эсперавира" – молекулы молнупиравира. Он воздействует прямо на вирус, подавляя его размножение. Таким образом, вирус не распространяется в организме заболевшего. До этого для этиотропной терапии в РФ применяли только лекарства на основе другой молекулы: фавипиравира. Сейчас у врачей есть возможность подбирать лечение в соответствии с тем, как каждый конкретный пациент отвечает на лекарства, сообщает издание “Новые Известия”.

Как сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Авдеев, "Эсперавир" только пришел в Россию, но то, как действуют молекулы в его составе, детально изучено. Существует около 10 клинических исследований, проведенных в разных государствах, в том числе ГК “Промомед” в России. Ими можно смело руководствоваться в своей лечебной практике.

Предприятие “Промомед” выработало оригинальную технологию и провело все этапы клинической апробации. С декабря 2021 года прошли исследования в 16 медицинских центрах РФ, от Москвы до Ярославля, Смоленска, Рязани, Иванова, Мордовии.

Уже в середине 2020 года “Промомед” представил на рынке первый противовирусный препарат. Но "Эсперавир" является новым словом в лечении коронавируса. Кроме того, чем больше препаратов будет в арсенале медиков, тем более эффективным станет лечение.

“Сегодня мы приносим врачам и пациентам "Эсперавир" – лекарственный препарат, имеющий уникальные противовирусные мишени, позволяющий снизить риски ухудшения состояния и госпитализации. Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе”, – сказал председатель совета директоров ГК “Промомед” Петр Белый. Он уверен: россиянам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше.

В основе действия препарата лежит внесение ошибок копирования в период воспроизводства вирусной РНК. В этом проявляется его противовирусное действие.

По словам Киры Заславской, директора по новым продуктам ГК “Промомед”, итоги клинических исследований показали: "Эсперавир" существенно улучшает состояние заболевших и сокращает риски ухудшения клинического статуса и госпитализации. Уже на пятый день лечения у 80% не выявляли вируса, а 40% пациентов даже с факторами риска тяжелого лечения полностью выздоравливали, рассказала она.

Являясь одним из лидеров фармацевтического рынка в России, предприятие “Промомед” самостоятельно создает и выпускает новые инновационные препараты. Сегодня это 200 наименований. Часть из них включена в перечень рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Это лекарства, действующие против ковида любой степени тяжести, антибиотики и современные антикоагулянты: "Арепливир", "Энопарин", "Радомин" и другие.

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