В России зарегистрировали новый препарат против Covid-19

В основе "Эсперавира" – молекулы молнупиравира. Он воздействует прямо на вирус, подавляя его размножение. Таким образом, вирус не распространяется в организме заболевшего. До этого для этиотропной терапии в РФ применяли только лекарства на основе другой молекулы: фавипиравира. Сейчас у врачей есть возможность подбирать лечение в соответствии с тем, как каждый конкретный пациент отвечает на лекарства, сообщает издание “Новые Известия”.