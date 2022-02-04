Водителя в Екатеринбурге из-за высадки пенсионерки из автобуса выдворили из России

Скандал в автобусе № 012 Екатеринбурга обернулся депортацией водителя

В Екатеринбурге закончилась проверка, связанная с высадкой пенсионерки из автобуса. По ее итогу водителя депортировали из России, а кондуктора оштрафовали.

Вечером 17 декабря 2021 года в автобус № 012 на остановке «Площадь 1905 года» попыталась войти пенсионерка с инвалидностью. Водитель и кондуктор не стали ей помогать, а схватив за шею и ноги, вынесли на улицу вниз головой. После чего оставили на дороге и уехали. Очевидцами произошедшего стали многочисленные люди, ожидавшие транспорт. История в соцсетях получила широкий общественный резонанс. Проверку начали управления МВД, Следственного комитета и прокуратура Свердловской области. К настоящему моменту водитель, гражданин другого государства, депортирован из России. Кондуктор привлечен к штрафу в размере 2 тысяч рублей. В транспортной компании изначально выдвигали свою версию инцидента. Пенсионерка якобы начала справлять малую нужду. Пассажирам это не понравилось, и они попросили ее выгнать. Но затем организация извинилась за действия водителя и кондуктора.

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