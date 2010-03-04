- 7 автодилеров Нижнего Тагила будут участвовать в программе утилизации

Но уже сегодня жители Свердловской области могут проверить пригодность своей машины к сдаче в утиль и подать заявку в один из дилерских центров региона. Как передает «Новый Регион», накануне на сайте Минпромторга РФ появились списки участников программы по утилизации автомобилей из Свердловской области – две площадки по утилизации в Екатеринбурге и 45 автодилеров. В перечень дилерских центров попали 7 организаций из Нижнего Тагила. Стоит напомнить, что в рамках программы каждый сможет обменять вышедший из эксплуатации автомобиль на сертификат в размере 50 тысяч рублей. Сертификат можно использовать на покупку нового автомобиля в вошедших в список дилерских центрах.