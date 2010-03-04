8 безработных претендуют на одну вакансию в г. Нижний Тагил
4 марта 2010, 19:13ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2016 человек обратились в поисках работы в нижнетагильский центр занятости за 2 месяца нового года.
Каждый второй нашел подходящее рабочее место. Всего на сегодня 6790 тагильчан и жителей пригорода имеют статус «безработный». Уровень безработицы - 3,05%. По данным на 1-е марта в центре занятости было зарегистрировано 879 вакансий. Большинство - с оплатой труда выше прожиточного минимума. Сегодня на одну вакансию в Нижнем Тагиле претендует, в среднем, 8 безработных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей