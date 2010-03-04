8 безработных претендуют на одну вакансию в г. Нижний Тагил

Каждый второй нашел подходящее рабочее место. Всего на сегодня 6790 тагильчан и жителей пригорода имеют статус «безработный». Уровень безработицы - 3,05%. По данным на 1-е марта в центре занятости было зарегистрировано 879 вакансий. Большинство - с оплатой труда выше прожиточного минимума. Сегодня на одну вакансию в Нижнем Тагиле претендует, в среднем, 8 безработных.