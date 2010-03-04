Большинство игроков уральского рынка алкоголя работают с нарушениями

Как сообщает "Уралинформбюро", с октября по март ведомство проверило 73-и склада 63-ех компаний. Без нарушений работали только 5 предприятий. Основные нарушения связаны с тем, что местонахождение и площади, занимаемые компаниями, не соответствовали заявленным в лицензиях. Кроме того, эксперты обнаружили, что фактические остатки на складах не соответствуют данным официальной отчетности. У ряда компаний обнаружена продукция, маркированная поддельными акцизами или вообще без марок. В результате принято 26 решений о приостановлении действия лицензий. 11 заявлений об аннулировании лицензий направлены в суды Свердловской и Челябинской областей. Сотрудники РАР арестовали 190 тысяч бутылок с признаками подделки. Для сравнения: ежемесячно в Свердловской области реализуется 7 миллионов бутылок спиртного.