Екатеринбургский писатель получил премию за роман из одной строчки

Как передает ИТАР-ТАСС, произведение екатеринбуржца примечательно тем, что состоит всего из одной строчки. Церемония вручения так называемой "Нобелевской премии 'Бука'" состоялась в Екатеринбурге накануне. Блинов получил премию за "самое оригинальное произведение 2009 года, развивающее принципы минимализма в литературе России". В романе, написанном Владимиром Блиновым, присутствует всего лишь одна фраза: "Не надо! Я сама". Помимо этой фразы, в книге содержатся иллюстрации, а также статья литературного критика Константина Комарова. "Нобелевская премия 'Бука'" была учреждена арт-движением "Старик Букашкин".