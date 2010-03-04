Энергетики из г. Нижний Тагил еще и лучшие фотографы
4 марта 2010, 18:06ОбществоArtem
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Сразу четыре призовых места из девяти завоевали работники нижнетагильских электрических сетей в фотоконкурсе МРСК Урала «Энергия – наша работа».
В двух номинациях тагильчане взяли «золотые медали». Их удостоены электромонтер Петрокаменского района электросетей Сергей Николаев - в номинации «Лучший портретный снимок» и специалист службы АСУ Ирина Кабанова - в номинации «Креативная идея». В этой же номинации второе место - у помощника директора по связям с общественностью Елены Пишвановой. Третье место в номинации «Производственный снимок» взял специалист службы АСУ Григорий Чадин, сообщает пресс-служба НТЭС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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