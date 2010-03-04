Энергетики из г. Нижний Тагил еще и лучшие фотографы

В двух номинациях тагильчане взяли «золотые медали». Их удостоены электромонтер Петрокаменского района электросетей Сергей Николаев - в номинации «Лучший портретный снимок» и специалист службы АСУ Ирина Кабанова - в номинации «Креативная идея». В этой же номинации второе место - у помощника директора по связям с общественностью Елены Пишвановой. Третье место в номинации «Производственный снимок» взял специалист службы АСУ Григорий Чадин, сообщает пресс-служба НТЭС.