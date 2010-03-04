Легендарный Т-34 откроет парады Победы в Калининграде и Екатеринбурге
4 марта 2010, 17:46ОбществоArtem
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Легендарный танк Т-34, принимавший участие в героическом штурме советскими войсками города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, пройдет на юбилейном параде Победы 9 мая в Калининграде.
В Екатеринбурге также танк Т-34 откроет военный парад в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС военный комендант Екатеринбургского гарнизона Владимир Коник. Легендарная "тридцатьчетверка", признанная лучшим танком времен Второй мировой войны, не случайно открывает военный парад на Урале. Именно здесь, на Уралвагонзаводе в годы войны было выпущено более 30 тысяч этих грозных боевых машин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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