Легендарный Т-34 откроет парады Победы в Калининграде и Екатеринбурге

В Екатеринбурге также танк Т-34 откроет военный парад в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС военный комендант Екатеринбургского гарнизона Владимир Коник. Легендарная "тридцатьчетверка", признанная лучшим танком времен Второй мировой войны, не случайно открывает военный парад на Урале. Именно здесь, на Уралвагонзаводе в годы войны было выпущено более 30 тысяч этих грозных боевых машин.