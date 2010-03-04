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Легендарный Т-34 откроет парады Победы в Калининграде и Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легендарный Т-34 откроет парады Победы в Калининграде и Екатеринбурге

4 марта 2010, 17:46ОбществоArtem
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