Нашумевшая книга «Хребет России» появится в г.Нижний Тагил

Правда, нашумевшее и долгожданное издание Алексея Иванова придет далеко не во все книжные магазины города. Только в одном из пяти опрошенных нами магазинов, книга поступит в продажу. Стоить фолиант будет около тысячи рублей. Книга "Хребет России", в которую вошли 100 очерков и около 600 фотографий, посвященных истории, природе и культуре Урала, создавалась параллельно с четырехсерийным телепроектом сценариста Иванова и тележурналиста Леонида Парфенова. Фильм будет демонстрироваться с 9-го марта каждый вторник на Первом канале.