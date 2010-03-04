Нашумевшая книга «Хребет России» появится в г.Нижний Тагил
4 марта 2010, 18:09ОбществоArtem
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Книга «Хребет России» на следующей неделе появится в г. Нижний Тагил.
Правда, нашумевшее и долгожданное издание Алексея Иванова придет далеко не во все книжные магазины города. Только в одном из пяти опрошенных нами магазинов, книга поступит в продажу. Стоить фолиант будет около тысячи рублей. Книга "Хребет России", в которую вошли 100 очерков и около 600 фотографий, посвященных истории, природе и культуре Урала, создавалась параллельно с четырехсерийным телепроектом сценариста Иванова и тележурналиста Леонида Парфенова. Фильм будет демонстрироваться с 9-го марта каждый вторник на Первом канале.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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