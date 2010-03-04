Нижнетагильские бренды пришли в Сургут

Накануне делегация предпринимателей из Нижнего Тагила побывала в Сургуте, где наладила связи с местными бизнесменами. В состав делегации нижнетагильских предпринимателей вошли представители семи компаний. Они производят комбикорма для животноводства, строительные материалы, рыбную продукцию и занимаются деревообработкой. Для начала тагильские производители организуют поставки своих товаров в Сургут. А впоследствии рассмотрят возможность создания филиалов своих компаний в этом городе.