Россияне все реже копят деньги

Распространенным мотивом для накопления денег является покупка недвижимости. Немного реже делают сбережения на лечение, еще реже – на образование. Далее по убыванию – на покупку автомобиля, на отдых и развлечения или же на случай потери работы, на покупку дорогих вещей. Реже всего целью накоплений является покупка загородной недвижимости или земли, открытие собственного дела, приумножение денежных средств. Впрочем, 4% опрошенных сообщают, что вообще не стали бы делать сбережения.