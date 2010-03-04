Россияне все реже копят деньги
4 марта 2010, 17:41ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным опроса, около четверти граждан располагают сбережениями. Как пишет «Новый Регион», чаще всего россияне делают сбережения на «черный день».
Распространенным мотивом для накопления денег является покупка недвижимости. Немного реже делают сбережения на лечение, еще реже – на образование. Далее по убыванию – на покупку автомобиля, на отдых и развлечения или же на случай потери работы, на покупку дорогих вещей. Реже всего целью накоплений является покупка загородной недвижимости или земли, открытие собственного дела, приумножение денежных средств. Впрочем, 4% опрошенных сообщают, что вообще не стали бы делать сбережения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей