Спасатели предлагают ужесточить наказание виновным в падении на прохожих ледяных глыб
4 марта 2010, 19:16ОбществоArtem
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Свердловские спасатели выступают за ужесточение наказания чиновникам и другим должностным лицам, которые напрямую или косвенно виноваты в неудовлетворительной уборке снега и сосулек с крыш.
Об этом заявил зам.начальника главного управления МЧС по Свердловской области Ринат Тенчурин. Накануне в Нижней Туре ледяная глыба упала на коляску с младенцем. Ребенок с ушибами госпитализирован. А в Екатеринбурге снежно-ледяной массой «накрыло» пять машин. В Нижнем Тагиле пока таких ЧП не зарегистрировано, рассказали нам в местном управлении МЧС. Муниципалитет, напомню, разослал коммунальщикам предписание почистить крыши. В случае ЧП вся вина будет лежать на управляющих компаниях, рассказали нам в администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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