Спасатели предлагают ужесточить наказание виновным в падении на прохожих ледяных глыб

Об этом заявил зам.начальника главного управления МЧС по Свердловской области Ринат Тенчурин. Накануне в Нижней Туре ледяная глыба упала на коляску с младенцем. Ребенок с ушибами госпитализирован. А в Екатеринбурге снежно-ледяной массой «накрыло» пять машин. В Нижнем Тагиле пока таких ЧП не зарегистрировано, рассказали нам в местном управлении МЧС. Муниципалитет, напомню, разослал коммунальщикам предписание почистить крыши. В случае ЧП вся вина будет лежать на управляющих компаниях, рассказали нам в администрации города.