Стресс убивает хорошие манеры
4 марта 2010, 17:34ОбществоArtem
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Британцы практически отказались от хороших манер. Причиной тому стал стресс и хроническая нехватка времени.
Таковы результаты соцопроса. 8 из 10 опрошенных не станут уступать место в транспорте, а около половины никогда не сделают чашку чая для коллеги. 86% англичан не согласятся помочь донести кому-либо тяжелые сумки. Авторы исследования считают, что жители Великобритании практически забыли о том, что такое рыцарство. По их мнению, если бы люди хотя бы час в месяц тратили на помощь другим, это могло бы серьезно изменить жизнь.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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