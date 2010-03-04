Стресс убивает хорошие манеры

Таковы результаты соцопроса. 8 из 10 опрошенных не станут уступать место в транспорте, а около половины никогда не сделают чашку чая для коллеги. 86% англичан не согласятся помочь донести кому-либо тяжелые сумки. Авторы исследования считают, что жители Великобритании практически забыли о том, что такое рыцарство. По их мнению, если бы люди хотя бы час в месяц тратили на помощь другим, это могло бы серьезно изменить жизнь.