«Тагильскую мозаику» увидят жители Екатеринбурга

Это уже юбилейная, пятнадцатая по счету, экспозиция Центра народного творчества и художественных ремесел нижнетагильского Дворца молодежи, сообщает информационное агентство Екатеринбургской епархии. Здесь представлено всё разнообразие традиционных художественных ремесел: вышивка и кружевоплетение, ткачество и лоскутное шитье, роспись по ткани и металлу, художественная обработка бересты и соломки, резьба по дереву и художественная ковка металла.