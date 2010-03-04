«Тагильскую мозаику» увидят жители Екатеринбурга
4 марта 2010, 17:55ОбществоArtem
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Сегодня выставка с таким названием открылась в краеведческом музее уральской столицы.
Это уже юбилейная, пятнадцатая по счету, экспозиция Центра народного творчества и художественных ремесел нижнетагильского Дворца молодежи, сообщает информационное агентство Екатеринбургской епархии. Здесь представлено всё разнообразие традиционных художественных ремесел: вышивка и кружевоплетение, ткачество и лоскутное шитье, роспись по ткани и металлу, художественная обработка бересты и соломки, резьба по дереву и художественная ковка металла.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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