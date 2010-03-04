Вор, обчистивший 80 квартир, задержан в г. Нижний Тагил

В милицию позвонила женщина и сообщила, что в доме по улице Новострой в квартиру на первом этаже через окно проник какой-то мужчина. На место происшествия прибыла группа задержания отдела вневедомственной охраны. Квартиру блокировали со всех сторон. Через несколько минут в окне показался мужчина, который попытался выбраться на улицу. Заметив милиционера, он спрятался и начал возводит баррикаду. Услышав, что милиционеры собрались брать квартиру штурмом, злоумышленник решил сдаться. Преступник – 34-хлетний мужчина из Соликамска Пермского края. Там он совершил порядка шестидесяти квартирных краж. На сегодняшний день он дает признательные показания более чем в двадцати квартирных кражах, совершённых в Нижнем Тагиле начиная с августа прошлого года. Брал преступник, в основном, золотые украшения и деньги - все то, что могло уместиться в карманах. Мужчина арестован, сообщает пресс-служба УВД.