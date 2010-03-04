За помощью к психологам обращаются даже четырехлетние жители г. Нижний Тагил

За это время за анонимной бесплатной помощью к профессиональным психологам обратилось огромное количество жителей города. Как правило, звонят в службу психологической поддержки тагильчане от 16-ти до 50-ти лет. Самому младшему из позвонивших было 4 года. А самому старшему – 90. Всем им, не зависимо от пола и возраста, психологи помогали сформулировать и решить проблему, поддерживали в трудных ситуациях. В кризис темы, с которыми люди стали обращаться по телефону доверия, приобрели экономическую окраску. Люди жаловались на потерю работы и средств к существованию. Но основными проблемами, которые тагильчане не могут решить самостоятельно, по-прежнему остаются трудности в отношениях с близкими, отметила консультант телефона доверия Маргарита Иванова. Сейчас, в межсезонье, психологи ожидают волны звонков от тагильчан, страдающих весенней депрессией. Чтобы не дать хандре сломить себя, нужно больше гулять на свежем воздухе, есть фрукты и принимать витамины, советует Маргарита Иванова. Обратиться за поддержкой психолога можно по телефону 40-10-18 с каждый день 17 до 8-ми часов.