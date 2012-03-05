VW привезет в Женеву кроссовер с расходом 1,8 литра
5 марта 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Концерн Volkswagen подготовил Женевскому моторшоу модернизированный вариант концептуального кроссовера Cross Coupe, который впервые был показан в конце ноября прошлого года на автосалоне в Токио. Прототипы отличаются друг от друга окраской кузова и силовой установкой. Женевская версия спортивного кроссовера Cross Coupe окрашена в красный цвет (Токийский концепт был серебристым) и оснащена гибридной силовой установкой суммарной мощностью 306 лошадиных сил, обладающей возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.
Расход топлива прототипа в смешанном цикле составляет 1,8 литра топлива на сто километров пробега. Новинка имеет два электромотора и дизельный агрегат. Уровень выбросов CO2 составляет 46 граммов на километр. Концептуальный кроссовер может развивать максимальную скорость 220 километров в час. Вариант прототипа, показанный в Токио, обладал гибридной силовой установкой, состоящей из 150-сильного бензинового турбомотора, двух электродвигателей (по одному на каждую ось) и семиступенчатой преселективной коробки передач DSG с двумя сцеплениями. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 201 километр в час.
Фото VW
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