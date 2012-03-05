VW привезет в Женеву кроссовер с расходом 1,8 литра

Расход топлива прототипа в смешанном цикле составляет 1,8 литра топлива на сто километров пробега. Новинка имеет два электромотора и дизельный агрегат. Уровень выбросов CO2 составляет 46 граммов на километр. Концептуальный кроссовер может развивать максимальную скорость 220 километров в час. Вариант прототипа, показанный в Токио, обладал гибридной силовой установкой, состоящей из 150-сильного бензинового турбомотора, двух электродвигателей (по одному на каждую ось) и семиступенчатой преселективной коробки передач DSG с двумя сцеплениями. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 201 километр в час.