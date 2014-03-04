500 рублей в подарок!
4 марта 2014, 10:50ОбществоМихаил
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Приближается замечательный и самый приятный для всех женщин праздник - 8 марта! Что подарить коллегам, любимой, родственницам и подругам?Мы предлагаем не только оригинальные подарки для ваших...
Приближается замечательный и самый приятный для всех женщин праздник - 8 марта!
Что подарить коллегам, любимой, родственницам и подругам?
Мы предлагаем не только оригинальные подарки для ваших любимых, но и специально для вас проводим акцию!
С 1 по 7 марта при любой покупке мы вам дарим подарочный сертификат на 500 рублей!
Сертификатом можно оплатить до 50% от стоимости товара! Сертификат действителен в течении всего марта!
Больше покупок - больше сертификатов, больше скидка!
Дарите радость за наш счет!
Подробности по адресам:
пр. Мира, 16 (3435)25-28-49
пр. Дзержинского, 43 (3435)33-40-18
ул. Пархоменко, 127 (3435)43-43-57
ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00
и в группе в VK: http://vk.com/kazanovatagil
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