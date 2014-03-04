500 рублей в подарок!

Приближается замечательный и самый приятный для всех женщин праздник - 8 марта!

Что подарить коллегам, любимой, родственницам и подругам?

Мы предлагаем не только оригинальные подарки для ваших любимых, но и специально для вас проводим акцию!

С 1 по 7 марта при любой покупке мы вам дарим подарочный сертификат на 500 рублей!

Сертификатом можно оплатить до 50% от стоимости товара! Сертификат действителен в течении всего марта!

Больше покупок - больше сертификатов, больше скидка!

Дарите радость за наш счет!