АвтоВАЗ презентовал новую Lada Kalina Sport

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач со «сближенными» передачами и тросовым приводом улучшает разгонную динамику и четкость переключений. Дорожный просвет на спортивной Калине уменьшен на 20 мм. Газонаполненные амортизаторы и 16-дюймовые низкопрофильные колеса должны обеспечить Калине лучшую управляемость.

Под капотом более «заряженной» версии Kalina Sport - форсированный двигатель мощностью 140 л.с., установленный на подрамник. Время разгона до 100 км/ч – 8,5 с. Эта комплектация получила модернизированную механическую КПП, более эффективные тормоза, перенастроенную подвеску, доработанное рулевое управление, а также 17-дюймовые легкосплавные диски и низкопрофильные шины.