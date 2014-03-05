АвтоВАЗ презентовал новую Lada Kalina Sport
АвтоВАЗ показал две новые версии LADA Kalina Sport. Обе комплектации созданы с учетом опыта участия фирменной команды LADA Sport в Чемпионате мира WTCC и объединили в себе спортивные технологии.
Начальная комплектация LADA Kalina Sport оснащена 1.6-литровым 120-сильным двигателем. 97 км/ч, а сотню набирает за 9,5 секунд.
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач со «сближенными» передачами и тросовым приводом улучшает разгонную динамику и четкость переключений. Дорожный просвет на спортивной Калине уменьшен на 20 мм. Газонаполненные амортизаторы и 16-дюймовые низкопрофильные колеса должны обеспечить Калине лучшую управляемость.
Под капотом более «заряженной» версии Kalina Sport - форсированный двигатель мощностью 140 л.с., установленный на подрамник. Время разгона до 100 км/ч – 8,5 с. Эта комплектация получила модернизированную механическую КПП, более эффективные тормоза, перенастроенную подвеску, доработанное рулевое управление, а также 17-дюймовые легкосплавные диски и низкопрофильные шины.