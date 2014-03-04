Детки из «Радуги» проводили зиму в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сначала дети познакомились с историей праздника и его происхождением, ответили на загадки, и даже устроили танцевальный баттл под народную музыку. Продолжение праздника было на улице, где воспитанники «Радуги» поделились на две команды и сразились в спортивных соревнованиях.