Детки из «Радуги» проводили зиму в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 марта 2014, 10:40Общество
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В воскресенье, 2 марта, представители Нижнетагильского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» посетили реабилитационный центр «Радуга», чтобы совместно со своими подопечными проводить зиму и встретить начало весны.
Сначала дети познакомились с историей праздника и его происхождением, ответили на загадки, и даже устроили танцевальный баттл под народную музыку. Продолжение праздника было на улице, где воспитанники «Радуги» поделились на две команды и сразились в спортивных соревнованиях.
В итоге все ребята заслуженно получили призы. В заключении праздника ребята сожгли чучело Масленицы. Весёлыми песнями дети прощались с зимой и встречали долгожданную весну. А в завершении всех ждал горячий чай со вкусными блинами.
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Фотографии предоставлены общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России»
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