До 6 марта в Тагиле экстренное предупреждение: концентрации вредных веществ в воздухе до 3 ПДК

Очень важно вдыхать не только чистый воздух, но и умеренно влажный. Для регулировки влажности воздуха дома можно использовать бытовой осушитель воздуха. Таким образом, вы сможете уберечь себя от различных заболеваний. Влажность воздуха должна быть в среднем 40-60%. Очень влажный воздух создает благоприятные условия для размножения различных бактерий. В свою очередь, слишком сухой воздух нарушает слизистую оболочку дыхательных путей.