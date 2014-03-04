До 6 марта в Тагиле экстренное предупреждение: концентрации вредных веществ в воздухе до 3 ПДК
4 марта 2014, 09:00Общество
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По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», на предприятиях Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, с 20 часов 3 марта до 20 часов 6 марта действует предупреждение об условиях погоды, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей. Предупреждение первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 6 марта.
Ожидаемые концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ до 3 ПДК.
На предприятия города оперативные дежурные ЕДДС дали информацию о проведении следующих мероприятий по сокращению концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%:
Очень важно вдыхать не только чистый воздух, но и умеренно влажный. Для регулировки влажности воздуха дома можно использовать бытовой осушитель воздуха. Таким образом, вы сможете уберечь себя от различных заболеваний. Влажность воздуха должна быть в среднем 40-60%. Очень влажный воздух создает благоприятные условия для размножения различных бактерий. В свою очередь, слишком сухой воздух нарушает слизистую оболочку дыхательных путей.
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