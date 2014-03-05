Jeep представил субкомпактный кроссовер Renegade
В сложном для однозначной оценки дизайне автомобиля марку Jeep можно распознать лишь по радиаторной решетке с фирменными семью ноздрями и круглым фарам. Но это можно сказать только про внешность новинки. Renegade обладает сочетанием лучших внедорожных качеств, присущих марке Jeep.
Взяв за основу полноприводную технологию новой модели Jeep Cherokee, конструкторы для Renegade создали две системы полного привода (Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low) для обеспечения автомобилю лучших в классе внедорожных качеств. Для обеспечения оптимального сцепления любая из этих систем может передать на покрытие до 100 % крутящего момента через любое колесо. Renegade – это первый компактный кроссовер с отключаемой через раздаточную коробку (PTU) задней осью.
Для любителей экстремальных внедорожных приключений конструкторы разработали модификацию Renegade Trailhawk. Уникальный дизайн передней и задней частей обеспечивает угол въезда 30,5°, угол рампы 25,7° и угол съезда 34,3°. Клиренс Trailhawk увеличен на 20мм. Система Jeep Active Drive Low обеспечивает конечное передаточное число низшей передачи 20:1. Днище автомобиля укреплено защитными щитками, а для удобства буксировки спереди и сзади установлены красные крюки. Проходимец Trailhawk способен преодолевать брод глубиной 480 мм.
На кроссовер может быть установлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая способствует улучшению динамики автомобиля на дороге и в труднопроходимых условиях.
Для Renegade предусмотрено самое большое количество для одного автомобиля Jeep за всю историю марки конфигураций силовой передачи. Всего их 16: 4 безиновых двигателя, два дизельных, экономичный двигатель E.torQ, способный работать на смеси топлива flex-fuel, экологичная и топливоэкономичная технология Старт-стоп, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, две механических коробки передач и одна коробка передач с двойным сухим сцеплением (DDCT).