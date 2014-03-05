Jeep представил субкомпактный кроссовер Renegade

Взяв за основу полноприводную технологию новой модели Jeep Cherokee, конструкторы для Renegade создали две системы полного привода (Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low) для обеспечения автомобилю лучших в классе внедорожных качеств. Для обеспечения оптимального сцепления любая из этих систем может передать на покрытие до 100 % крутящего момента через любое колесо. Renegade – это первый компактный кроссовер с отключаемой через раздаточную коробку (PTU) задней осью.

Для любителей экстремальных внедорожных приключений конструкторы разработали модификацию Renegade Trailhawk. Уникальный дизайн передней и задней частей обеспечивает угол въезда 30,5°, угол рампы 25,7° и угол съезда 34,3°. Клиренс Trailhawk увеличен на 20мм. Система Jeep Active Drive Low обеспечивает конечное передаточное число низшей передачи 20:1. Днище автомобиля укреплено защитными щитками, а для удобства буксировки спереди и сзади установлены красные крюки. Проходимец Trailhawk способен преодолевать брод глубиной 480 мм.

На кроссовер может быть установлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая способствует улучшению динамики автомобиля на дороге и в труднопроходимых условиях.