Новую Hyundai Sonata покажут в Нью-Йорке

Философия «Струящиеся линии 2.0» определяется несколькими главными составляющими: простой и гармоничный дизайн с утонченными плавными линиями, современный стиль Hyundai с характерной гексагональной решеткой, понятный и приятный внешний вид, а также визуальное и тактильное ощущение роскоши, создаваемое цветовыми решениями и качеством материалов отделки автомобиля. Sonata стала второй по счету моделью обновленной философии. Первым был Hyundai Genesis, показанный в ноябре прошлого года.

На первый взгляд, новая Sonata выглядит заменто строже и консервативней нынешней Sonata. В официальном пресс-релизе говорится, что автомобиль построен на платформе с увеличенным количеством элементов из более высокопрочной стали (51% против 21% в нынешней моделе), также были применены конструкционные материалы, обеспечившие повышение жесткости (на 40%) и облегчение кузова автомобиля.