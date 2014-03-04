Покупаем загородную недвижимость в ипотеку!
Загородная недвижимость в последнее время пользуется высоким спросом. О ней говорят, мечтают и, самое главное, её покупают многие.
Загородная недвижимость в последнее время пользуется высоким спросом. О ней говорят, мечтают и, самое главное, её покупают многие. Уехать подальше от шумного города, бетонных высоток и пробок всё больше стремятся люди среднего возраста и молодёжь. Приобрести участок, построить собственный дом — всё становится реальным, и во многом благодаря ипотеке.
К ипотеке сегодня двоякое отношение — с одной стороны, её остерегаются, с другой — число людей, которые воспринимают её как новую возможность, растёт в геометрической прогрессии.
Итак, когда стоит воспользоваться заемными средствами?
Ипотеку можно взять как на только что нарезанный земельный участок, так и на готовый дом в коттеджном поселке. Как на домик в деревне, так и на шикарный таунхаус — разнообразие программ велико, главное, в них разобраться.
Ипотеку не обязательно брать на всю стоимость дома — чаще всего она используется как доплата. Например, если есть большая часть накопленных собственных средств или вы только что продали квартиру. Или, например, когда стоит вопрос между покупкой участка без подряда и участка с подрядом на строительство. Разница между ними измеряется миллионами, но избавляет покупателя от многих проблем, связанных с самостоятельным строительством.
Схема кредитования будет зависеть от того, готов ли дом. Возможно два варианта: брать под залог приобретаемого объекта, либо уже имеющегося в собственности жилья, например, городской квартиры».
Список документов, необходимых для получения ипотечного кредита
- Анкета (все анкеты есть у ипотечного брокера);
- Копия всех страниц паспорта;
- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- Копия заграничного паспорта (при наличии);
- Копия ИНН;
- Копия свидетельства о регистрации / расторжении брака (или свидетельство о смерти);
- Копия свидетельства о рождении (паспортов) детей;
- Копия военного билета или иного документа, подтверждающего отсрочку от военной службы (для мужчин до 27 лет);
- Копия документов об образовании (диплом, аттестат и прочее);
- Копии всех заполненных страниц трудовой книжки (Копия трудовой книжки должна быть заверена постранично и содержать надпись: «Копия верна», должность, ФИО, подпись сотрудника, заверившего копию, дату заверения, печать организации»; на последнем листе делается отметка «Работает по настоящее время»);
- Трудовой договор (при наличии дохода по совместительству или стаж на последнем месте менее 6 месяцев);
- Справка о доходе по форме 2-НДФЛ (за весь 2012 год и начало 2013) по форме банка (форма у каждого Банка разная, необходимо уточнять у ипотечного брокера), подписанная (ые) руководителем или главным бухгалтером работодателя;
- При наличии кредита справку из Банка с остатком ссудной задолженности и об отсутствии просрочек;
- Документы о праве собственности на недвижимость и/или транспортного средства (при наличии);
- Свидетельство по молодой семье (при наличии);
- Сертификат на материнский капитал (при наличии) + выписка из Пенсионного фонда об остатке на счете;
- Водительское удостоверение (при наличии);
- Банковская карточка предприятия (реквизиты) – ИНН, юрид/факт адрес, расчетный счет и т.д.
Необходимые условия для получения кредита
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В общем, в сторону сомнения и вперёд к осуществлению мечты!