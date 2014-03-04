Покупаем загородную недвижимость в ипотеку!

Загородная недвижимость в последнее время пользуется высоким спросом. О ней говорят, мечтают и, самое главное, её покупают многие. Уехать подальше от шумного города, бетонных высоток и пробок всё больше стремятся люди среднего возраста и молодёжь. Приобрести участок, построить собственный дом — всё становится реальным, и во многом благодаря ипотеке.



К ипотеке сегодня двоякое отношение — с одной стороны, её остерегаются, с другой — число людей, которые воспринимают её как новую возможность, растёт в геометрической прогрессии.



Итак, когда стоит воспользоваться заемными средствами?



Ипотеку можно взять как на только что нарезанный земельный участок, так и на готовый дом в коттеджном поселке. Как на домик в деревне, так и на шикарный таунхаус — разнообразие программ велико, главное, в них разобраться.

Ипотеку не обязательно брать на всю стоимость дома — чаще всего она используется как доплата. Например, если есть большая часть накопленных собственных средств или вы только что продали квартиру. Или, например, когда стоит вопрос между покупкой участка без подряда и участка с подрядом на строительство. Разница между ними измеряется миллионами, но избавляет покупателя от многих проблем, связанных с самостоятельным строительством.

Схема кредитования будет зависеть от того, готов ли дом. Возможно два варианта: брать под залог приобретаемого объекта, либо уже имеющегося в собственности жилья, например, городской квартиры».



Список документов, необходимых для получения ипотечного кредита

Анкета (все анкеты есть у ипотечного брокера); Копия всех страниц паспорта; Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; Копия заграничного паспорта (при наличии); Копия ИНН; Копия свидетельства о регистрации / расторжении брака (или свидетельство о смерти); Копия свидетельства о рождении (паспортов) детей; Копия военного билета или иного документа, подтверждающего отсрочку от военной службы (для мужчин до 27 лет); Копия документов об образовании (диплом, аттестат и прочее); Копии всех заполненных страниц трудовой книжки (Копия трудовой книжки должна быть заверена постранично и содержать надпись: «Копия верна», должность, ФИО, подпись сотрудника, заверившего копию, дату заверения, печать организации»; на последнем листе делается отметка «Работает по настоящее время»); Трудовой договор (при наличии дохода по совместительству или стаж на последнем месте менее 6 месяцев); Справка о доходе по форме 2-НДФЛ (за весь 2012 год и начало 2013) по форме банка (форма у каждого Банка разная, необходимо уточнять у ипотечного брокера), подписанная (ые) руководителем или главным бухгалтером работодателя; При наличии кредита справку из Банка с остатком ссудной задолженности и об отсутствии просрочек; Документы о праве собственности на недвижимость и/или транспортного средства (при наличии); Свидетельство по молодой семье (при наличии); Сертификат на материнский капитал (при наличии) + выписка из Пенсионного фонда об остатке на счете; Водительское удостоверение (при наличии); Банковская карточка предприятия (реквизиты) – ИНН, юрид/факт адрес, расчетный счет и т.д.



Необходимые условия для получения кредита

2.

3.